Traditionelles Maifest in Kehlegg

Dornbirn. (mima) Der SK Kehlegg feiert am kommenden Wochenende den Abschluss der Wintersaison mit einem großen Maifest – auch in diesem Jahr wartet in der Dornbirner Bergpazelle wieder ein buntes Programm.

Rahmenprogramm und Fußballturnier

Den Fest-Auftakt zum jährlichen Maifest macht dabei um 11 Uhr eine Feldmesse mit Pfarrer Werner Ludescher – musikalisch umrahmt von den Burgschröflern aus Tirol. Im Anschluss startet bei der Mehrzweckhalle in Kehlegg der Frühschoppen mit den Burgschröflern – der Spitzenblasmusik aus dem Tirol sowie dem Duo Edelweiß. Gleichzeitig findet auf em Sportplatz das bereits 17. Kehlegger Fußballturnier statt. Der Stadtbus Dornbirn bringt alle Besucher mit der Linie 9 direkt ins Festgelände und wieder sicher nach Hause. „Wir laden alle Familien und Freunde zu unserem traditionellen Maifest nach Kehlegg ein“, so SKK Obmann Günther Stoß. Das Fest findet nur bei guter Witterung statt.