Traditionelles Frühjahrskonzert

Ein beschwingtes Frühjahrskonzert bot die Harmoniemusik Klösterle.

Kürzlich lud auch die Harmoniemusik Klösterle zum traditionellen Frühjahrskonzert. Trotz neuem Tag und neuer Uhrzeit folgten viele Besucher der Einladung und bescherten der Kloschtner Musik eine volle Kulturhalle. Begonnen wurde der Abend einmal mehr vom Kinderblasorchester der Musikschule Klostertal unter der Leitung von Direktor Manfred Vonbank . Danach wurde der Eröffnungsmarsch vom scheidenden Kapellmeister Thomas Maier dirigiert. Weiter ging es im abwechslungsreichen Programm, welches für Jung und Alt (sowohl Musikant als auch Zuhörer) etwas zu bieten hatte. So begeisterte unter der musikalischen Leitung von Obmann Klaus Strommer etwa gleich zu Beginn „Carmina Burana“, welches durch den Eingangschor „O Fortuna“ bekannt ist. Anschließend lud das Stück „Caro mio ben“ mit Sänger Peter Morscher zum Träumen ein. Dann wurde das Publikum in die „Halle des Bergkönigs“ entführt und bei „Kein schöner Land“ hörten die Konzertbesucher die einfache, wiederum allseits bekannte, einfach Melodie mit überraschenden Übergängen und Klangvariationen, welche die solistischen Fähigkeiten aller Register forderte. Übrigens: die Harmoniemusik Klösterle spielt schon seit einigen Jahren – als eine von wenigen Kapellen im Land – ohne eine einzige Aushilfe.

Der zweite Konzerterteil wurde von Vizekapellmeister Guntram Burtscher mit einer Polka eröffnet. Bei „Midnight in Moscow“ wurde es zu weilen jazzig und Thomas Willinigg brillierte auf seinem Tenorhorn. Die Nummer „Fly me to the moon“ bestach dann durch Swing und Gesang – wieder mit einem hervorragenden Peter Morscher. Musikalischer Schlusssprint war der Lieblingsmarsch des Dirigenten Klaus Strommer. „Per aspera ad astra“, welcher den ganzen verbleibenden Ansatz sowie die letzte Kraft der Musikanten forderte, im Speziellen das Holzregister musste nochmal alles geben. Ein unterhaltsamer und schöner Konzertabend nahm mit der Zugabe „Mein Österreich“ ein Ende. Neben Bezirksobmann Paul Dünser und seinem Stellvertreter Walter Knapp waren auch Landeskapellmeister Helmut Geist und Ehrenbezirkskapellmeister Werner Walser unter den aufmerksamen Zuhörern