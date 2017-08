Traditionelles Bulldogs Camp im Messestadion

Dornbirn. (mima) Seit Jahren wird in Dornbirn professionelle Nachwuchsarbeit geleistet und die Früchte sind auf der ganzen Welt zu sehen. Zahlreiche Spieler aus der Dornbirner Nachwuchsschmiede spielen in den verschiedenen europäischen Spitzenligen.

Halbtages Camp im Messestadion

Bereits seit einigen Jahren veranstalten die Bulldogs Dornbirn vor Saisonbeginn ein Halbtages-Camp im Dornbirner Messestadion. Auch in diesem Jahr waren wieder über 80 Nachwuchscracks der Altersklassen U7 bis U11 mit vollem Eifer und Einsatz dabei. Aus dem ganzen Land kamen die Kids und für die jungen Hockeyspieler standen dabei nach dem Aufwärmen täglich eine intensive Trainingseinheit auf dem Eis und anschließend noch eine Off-Ice Einheit auf dem Programm. Nachwuchsscheftrainer Markus Juurikkala wurde in dieser Woche von zahlreichen Trainern und Betreuern – auch von einem Trainer aus der Nachwuchsabteilung von EBEL Meister Vienna Capitals – unterstützt, damit den Kids ein wirkungsvolles Training geboten werden konnte. Zur Freude der jungen Eishockeyspieler ging auch Bulldogs Profi Olivier Magnan mit aufs Eis und trainierte mit den Kids fleissig mit. Das Bulldogs Camp endete täglich am frühen Nachmittag und viele der jungen Sportler nutzten dann das Sommerwetter noch für einen Besuch im Schwimmbad.

Professionelle Bedingungen für den Nachwuchs

Für die Kids aus dem Bulldogs Juniors Programm gab es auch nach dem Camp keine Pause und am Wochenende standen auch schon die nächsten Turniere auf dem Programm. Rund 140 Kinder jagen derzeit im Dress der Dornbirner Bulldogs dem Puck nach. Dabei wird in der Messestadt größten Wert auf eine fundierte und professionelle Ausbildung gelegt. Vier hauptamtliche Trainer mit über zehn Assistenten kümmern sich um die jungen Bulldogs, dazu bietet die Kooperation mit dem SC Rheintal weitere Vorteile für die Nachwuchscracks in Dornbirn. Für alle die sich gerne mal in der schnellsten Sportart der Welt ausprobieren wollen, lädt der Dornbirner EC alle Kids im Alter zwischen 4 und 10 Jahren jederzeit zu einem kostenlosen Schnuppertraining. Einfach Schlittschuhe und Skihandschuhe mitbringen, der Rest wird gestellt. Wer Interesse hat, einfach bei Kresser Günter (Handy 0664 3381966 oder E-Mail g.kresser@a1.net) melden