Au. Die diesjährige traditionelle Michelireise des Kameradschaftsbundes Au mit dem befreundeten KB Schnepfau führte ins Südtiroler Schnalstal. Die morgendliche Reise ging zunächst auf den 2.383 m hohen Schweizer Flüelapass, wo im gemütlichen Hospitz das org. Graubündner Frühstück genossen wurde. Die Weiterfahrt führte durch den beeindruckenden Schweizer Nationalpark, über den Ofenpass, sowie durch das Val Müstair, wo im historischen Benediktinerinnenkloster Müstair, die aus dem 8. Jhdt, der karolingischen Epoche, stammende Klosterkirche mit deren Fresken, bestaunt werden konnte. Nach der Mittagspause im mittelalterlichen Städtchen Glurns, ging die Fahrt durch den herbstlichen, apfelstrotzenden Vinschgau, vorbei am Schloss Juval und sodann in das wildromantische Schnalstal bis in das Örtchen „Unser Frau“, wo wir im Berghotel „Tyrol & Firn“ die Zimmer bezogen. Nach einem köstlichen Abendessen erlebten wir einen urgemütlichen, lustigen Unterhaltungsabend mit zwei einheimischen „Vollblutmusikanten“.

Am zweiten Tag stand eine hochinteressante Marmorführung in Laas auf dem Tagesprogramm. Ein hochkompetenter Marmorspezialist führte uns in mehreren Stationen bis hin zum gewaltigen Blöckelager und schlussendlich in eine Marmor Bearbeitungswerkstätte, wo junge Künstler vor Ort ihre Werkstücke bearbeiteten. Nach einem genüsslichen Mittagsaufenthalt in Schluderns ging die Reise über den Reschen – Arlberg – u. Flexenpass wieder in den Bregenzerwald zurück.

Als Reiseleiter und Ausflugsorganistor brillierte zum 41.mal OSR Roland Moos unter Obmann Hubert Klauser. Hochkarätigen Dank unserem Leibschofför Josef Oberhauser von der Fa. W&E Hagspiel – Reisen Hittisau.