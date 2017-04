Traditionelle Kirmes in Mäder

Mäder. (mima) Bereits zum siebten Mal lud der Verein Atip dabei zur beliebten Kirmes vor den Platz des J.J. Endersaal.

Köstliche türkische Spezialitäten

Drei Tage lang stand der Platz vor dem J.J. Endersaal ganz im Zeichen der Kirmes. ATIB, der Türkisch-Islamische Verein für kulturelle und soziale Zusammenarbeit organisierte wiederum ein tolles Fest und ab dem zweiten Tag spielte auch das Wetter mit und die Sonne lachte vom Himmel. An den verschiedenen Ständen wurden köstliche türkische Spezialitäten zubereitet und serviert. Auch zahlreiche einheimische Besucher nutzten das Angebot und in gemeinschaftlich, freundlicher Atmosphäre wurde das traditionelle Fest in Mäder gefeiert. Während sich die jungen Gäste auf dem Spiel- und Sportplatz vergnügten, genossen die Erwachsenen die verschiedenen Köstlichkeiten.