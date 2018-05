Traditionelle Bootstaufe beim Lochauer Yachtclub

Lochau. „Ein Boot, das nicht getauft, auch nicht gut lauft und bald absauft! Daher wünsche ich dem stolzen Bootsbesitzer und seiner Crew eine allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“, so „Bodenseegott Neptun“ bei der Bootstaufe im Lochauer Hafen.

Nach dem stimmungsvollen Sektempfang erhielt in diesem Jahr das geschmückte Boot des LYC-Präsidenten Benno Wagner durch Pater Stephan vom Kloster Mehrerau den kirchlichen Segen. Dann aber erschien „Neptun“ Richard Hehle in prächtigem Gewand und taufte das Boot traditionell mit einem Glas Sekt auf den Namen altbewährten „Turbulentia“. Danach verschwand er mit elegantem Hechtsprung wieder in den Fluten des Bodensees.