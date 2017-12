Tradition trifft Moderne: Das Weihnachtsmenü der Vorarlberger Foodblogger

Egal ob Raclette, Fondue oder einfach nur Wiener Würstchen: Jede Familie hat ihr ganz eigenes Weihnachtsmenü. Für alle, die dieses Jahr etwas Neues ausprobieren möchten, ist dieses Weihnachtsmenü genau das Richtige.

Rote Beete-Pesto-Spaghetti

Rehragout

In einem großen Topf das Öl erhitzen. Den Speck darin glasig dünsten. Das Fleisch dazugeben und ordentlich Farbe annehmen lassen. Die Zwiebeln und das Suppengemüse ebenfalls in den Topf geben und gut anbraten. Das Mehl darüber verteilen und gut unterrühren, etwas Farbe annehmen lassen und mit dem Kalbsfond ablöschen. Mit Salz, Pfeffer, Thymian, Preiselbeermarmelade und Senf abschmecken. Bei geschlossenem Deckel etwa eine Stunde leicht köcheln lassen. Anschließend ohne Deckel nochmal circa 40 Minuten einkochen. Die Champignons in einer Pfanne mit etwas Öl scharf anbraten und kurz vor dem Servieren unter das Ragout mischen. Am besten mit Blaukraut und Semmelknödeln servieren!

Lebkuchenschmarrn mit Zwetschkenröster

Backofen auf 180 ° C Ober-Unterhitze vorheizen. Lebkuchenstücke und Zartbitterkuvertüre in der Küchenmaschine fein mahlen. Eier trennen, das Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. Milch, Schokolade-Lebkuchen-Mix, Mehl und Puderzucker in einer Schüssel vermengen, Eigelb nach und nach zugeben, mit dem Schneebesen gut umrühren. Eischnee dazugeben und mit dem Schneebesen unterheben. Butter in einer hitzebeständigen Pfanne schmelzen lassen. Den Teig in die Pfanne fließen lassen und etwa drei Minuten anbraten. Teig in vier Teile teilen, wenden, auf der zweiten Seite anbacken. Pfanne in den vorgeheizten Backofen stellen und für etwa 5-6 Minuten fertig backen. Die Pfanne aus dem Ofen holen und den Schmarrn mit zwei Holzkochlöffeln (oder Gabeln) “auseinanderrupfen”. Den Lebkuchenschmarrn mit Zwetschkenröster toppen (oder dazu servieren) und mit Puderzucker bestäuben.