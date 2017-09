Trachten und Lederhosenparty 2017

Die größte Trachtenparty im Leiblachtal begeisterte auch diesmal wieder die zahlreichen Besucher. Ist die bestens organsierte Veranstaltung weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und lockt so die Musikfans in Dirndl und Lederhosen nach Hörbranz. Die Musikvereine Sigmarszell, Lochau, Möggers, Hohenweiler, Fluh und Bösenreutin zogen musikalisch unter dem Applaus der Zuschauer durchs Dorf zum Festzelt. Die jungen und junggebliebenen Trachtenträger wurden dort mit „Prinz“ Schnäpsen verwöhnt. Auf der Bühne startete „Hurahagel“ aus Schlachters (D) mit dem Musikprogramm in den Abend. Diesen folgten das „Wälderecho“ die mit ihren Hits für eine volle Tanzfläche sorgten und den Partytigern einheizten. Den ganzen Abend sorgte der Musikverein Hörbranz im Festzelt, an der Bar und in der Weinlaube für das leibliche Wohl der feschen Madln und Buam. So konnten neue Bekanntschaften geschlossen und bestehende Freundschaften gepflegt werden. Der Musikverein Hörbranz mit seinen Mitgliedern und Obmann Markus Feurstein können zu Recht Stolz auf die Organisation und den Ablauf der gelungenen Veranstaltung sein. Sorgt sie doch auch dafür, dass man sich in Hörbranz trifft, zusammen feiert und lacht und trägt zur Stärkung Dorfgemeinschaft bei.