Toyota Racing nach sieben Stunden in Le Mans in Führung

An zweiter Stelle rangierte der zweite Toyota mit Sebastien Buemi, Anthony Davidson und Kazuki Nakajima. Das Porsche-Duo wurde auf nur einen Sieganwärter in der LMP1-Klasse reduziert. Der 919 Hybrid mit Andre Lotterer, Vorjahressieger Neel Jani und Nick Tandy war mit 25 Sekunden Dritter. Der zweite Porsche mit Earl Bamber am Steuer sowie Timo Bernhard und Brendon Hartley büßte hingegen wegen eines Problems an der Vorderachse 65 Minuten ein.

Der Salzburger Dominik Kraihamer kam gar nicht zum Fahren, der Enso CLM des privaten ByKolles-Teams schied in der Königsklasse schon in der Anfangsphase aus. Sein Landsmann Mathias Lauda und dessen Kollegen führten mit einem Aston Martin Vantage hingegen die Wertung der GTE-Amateurklasse an. Klaus Bachlers Porsche 919 schied in der gleichen Kategorie nach rund einer Stunde durch eine unverschuldete Kollision aus.

(APA)