Richard Freitag stürzte am Bergisel im ersten Durchgang nach dem Aufsprung. ©APA

Tournee-Favorit Freitag am Bergisel schwer gestürzt

Richard Freitag büßte am Donnerstag am Bergisel durch einen Sturz bei 130 Meter seine Chance auf den Gesamtsieg in der Vierschanzentournee ein.

Video: Freitag stürzt am Bergisel schwer

Während der polnische Olympiasieger Kamil Stoch einen klaren Erfolg am Bergisel feierte, profitierte er zudem auch in der Gesamtwertung vom Sturz seines schärfsten Rivalen Richard Freitag . Der Deutsche kam im ersten Durchgang wie der Pole auf 130 Meter, landete nach missglücktem Aufsprung aber im Schnee und trat im zweiten Durchgang angeschlagen nicht mehr an.