Tourismus Vorarlberg: Regierung kürzt Saisonkontingente

Mit großem Unverständnis reagiert Elmar Herburger, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, auf die geplanten Kürzungen bei den Saisonkontingenten für die kommende Sommersaison. Saisonschwankungen machen aber einen Mehrbedarf an internationalen Fachkräften notwendig.

„Es ist für uns völlig unverständlich, dass im Entwurf der neuen Saisonkontingentverordnung für den Sommer 2018 entgegen anderslautender Ankündigungen weitere Kürzungen vorgesehen sind. Obwohl den Tourismusbetrieben im Regierungsprogramm neue Saisonbeschäftigungsmodelle in Aussicht gestellt wurden, um den Mehrbedarf an Fachkräften in den Sommer- und Wintersaisonen besser abdecken zu können, wurde im aktuellen Verordnungsentwurf eine weitere Reduzierung der Kontingentplätze vorgenommen“, kritisiert Tourismusspartenobmann Elmar Herburger.