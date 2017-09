Tourismus & Stadtmarketing unter neuer Leitung

Andrea Ruckendorfer, gebürtige Oberösterreicherin und von 2013 bis 2017 Strategieprojektmanagerin der Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, übernahm im August 2017 das Ruder der TSH. Nach ihrem Masterabschluss im Tourismusmanagement Studium an der IMC FH Krems zog die 28-Jährige vor vier Jahren nach Vorarlberg, wo sie auch familiär verwurzelt ist. Vor allem die Entwicklung eines hochwertigen Tourismuskonzeptes für Hohenems liegt Andrea Ruckendorfer am Herzen.

„Die Stadt Hohenems und ihre Umgebung hat ein hohes touristisches Potenzial, welches wir zukünftig mittels qualitativen Angeboten für Tages- und Übernachtungsgäste nutzen wollen“, so die neue TSH-Chefin. Erste Kleinprojekte dieses Konzeptes sollen bereits im Laufe des nächsten Jahres abgewickelt werden, denn „das Wichtigste ist es, ins Tun zu kommen“, so Ruckendorfer. „Wir nehmen die neue Marke der Stadt Hohenems als Anlass, um uns ganz neu aufzustellen und um brach liegende Gästeschichten, wie zum Beispiel den Schweizer Gast, auf eine moderne Art und Weise mit attraktiven Angeboten bedienen zu können“.

Als enger Partner der Stadtkommunikation wird die TSH, in der neben Andrea Ruckendorfer auch die Standortmanagerin Andrea Meyer, Brigitte Magerl und Edith Eigeldinger beschäftigt sind, in Zukunft auch eine tragende Rolle bei der Anwendung der neuen Marke „Hohenems“ einnehmen, die in der letzten Stadtvertretungssitzung einstimmig beschlossen wurde. Auch die Vernetzung ist der neuen Geschäftsführerin sehr wichtig: somit soll die Zusammenarbeit mit der Tourismusdestination Bodensee Vorarlberg, sowie auch mit den anderen Städten in Vorarlberg und den Kollegen der jeweiligen Stadtmarketings verbessert und intensiviert werden, um neue befruchtende Synergien zu schaffen.