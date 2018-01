Tourismus in Ägypten floriert wieder

Ägypten steht bei Touristen wieder hoch im Kurs. Die Einnahmen aus diesem Geschäft seien im vergangenen Jahr um 123,5 Prozent auf umgerechnet 6,23 Mrd. Euro in die Höhe geschnellt, sagten Regierungsvertreter am Samstag in Kairo. Die Zahl der Besucher sei dabei um 54 Prozent auf 8,3 Millionen nach oben gegangen.

Die ägyptische Wirtschaft ist stark auf den Tourismus angewiesen, der ausländische Devisen ins Land spült und an dem viele Arbeitsplätze hängen. Nach dem Aufstand gegen den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak 2011 und den anschließenden politischen Unruhen ging die Zahl der ausländischen Gäste drastisch zurück. 2010 kamen noch fast 15 Millionen Besucher in das Land der Pyramiden.

Ägypten investiert viel Geld in die Sicherheit, nachdem wiederholt islamistische Anschläge verübt wurden und Reisende deshalb fern blieben. So wurden im Juli 2017 im Badeort Hurghada zwei deutsche Frauen mit Messerstichen getötet.