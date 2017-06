Tour der Hoffnung – Einfahrt in Schruns mit toller Musik

Am Samstag begann die an den Gardasee führende Tour der Hoffnung des engagierten Team Bensheim. Rund 100 Personen radeln derzeit 777 km für krebskranke Kinder durch Deutschland, Österreich und Italien. Am Dienstag, 20. Juni, führt sie ihre Tagesetappe nach Vorarlberg, wo sie in mehreren Orten haltmachen, um Spenden in Empfang und um Pressetermine wahrzunehmen. Die große Abschlussveranstaltung findet ab ca. 16:00 Uhr in Schruns statt, wo die Fahrer ab ca. 16:45 Uhr eintreffen und geehrt werden.

Scheckübergabe

Mit dabei: Gesundheitslandesrat Dr. Christian Bernhard, Bürgermeister Jürgen Kuster und Montafoner Standesvertreter. Auf einer Bühne werden Schecks von Aktionen übergeben, die im Vorfeld Geld für die Kinder gesammelt haben. Lokale Bands wie “Bändscheibenvorfall” und “Jury & Bernd” sorgen bei gutem Essen und kühlen Getränken für einen angemessenen Rahmen.

Präsentation

In Schruns wird der Toursong präsentiert und Lose verkauft, mit denen ein nagelneues Auto gewonnen werden kann. Auch vor Ort sind noch Spenden möglich, um dieses Projekt zu unterstützen und krebskranken Kindern und ihren Familien zu helfen.

Quelle: Susanne Marosch, Obfrau Verein “Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich”