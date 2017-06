Tour de Riva 2017: Scheckübergabe bei der Brauerei Fohrenburg

Die Tour de Riva 2017 ist keine Tour mit Wettkampfcharakter, sondern ein Peloton mit unterschiedlichsten Menschen die zusammen helfen wollen: Hier fahren Promis, Politiker und Menschen wie Du und Ich für hilfsbedürftige Kinder. Auf den 777 km werden in 9 Städten vielseitige und unterhaltsame Aktionen und Veranstaltungen zugunsten der Tour der Hoffnung stattfinden und tausende von Menschen für die Aktion begeistert.

10.000 Euro für die Krebshilfe

Am 21. Juni gegen 14.30 Uhr machte das Peloton auch einen Zwischenstopp in der Brauerei Fohrenburg in Bludenz, um sich auf dem langen Weg Richtung Italien mit Getränken zu stärken. Gerade aufgrund der enormen Hitze erfreuten sich die Radfahrer vor allem über das angebotene Weizen ‘Alkoholfrei’, dem idealen isotonischen Durstlöscher. Da Fohrenburger diese Aktion und somit den Kampf gegen Krebs großzügig unterstützt, überreichte Geschäftsführer Wolfgang Sila zusammen mit Marketingleiter Thomas Theurer im Namen der Brauerei Fohrenburg eine Spende im Wert von Euro 10.000 an Susanne Marosch vom Verein Geben für Leben.

Das Ziel der 100 km langen 5. Etappe der Tour der Hoffnung ist der Kirchplatz in Schruns.

Mehr Informationen zur Tour und den Projekten unter www.tdh-bensheim.de