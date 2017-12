Tour-Chef Prudhomme will rasche Entscheidung im Fall Froome

Tour-Direktor Christian Prudhomme fordert im Fall Chris Froome eine schnelle Entscheidung des Radsport-Weltverbandes UCI. Der vierfache Sieger der Tour de France muss seinen illegal hohen Wert des Asthmamittels Salbutamol in seinem Urin erklären. 1.000 Nanogramm pro Milliliter sind erlaubt, Froome hatte bei einer Kontrolle während der Vuelta im September den doppelten Wert aufgewiesen.

Dem 32-jährigen Briten droht eine Sperre, wie sie in vergleichbaren Fällen Alessandro Petacchi (2008) und Diego Ulissi (2014) erhalten hatten. “Die Situation muss geklärt werden, damit wir aus der Grauzone herauskommen”, sagte Prudhomme dem französischen TV-Sender France Info am Freitag und mahnte zur Eile. “Wir wollen nicht, dass das Monate und Monate dauert. Wir brauchen so früh wie möglich in der nächsten Saison eine Antwort der UCI”.