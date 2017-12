Tote und Verletzte bei Unruhen in den Palästinensergebieten

Tausende Palästinenser haben sich am Freitag erneut gewaltsame Konfrontationen mit israelischen Sicherheitskräften geliefert. Zwei Palästinenser aus dem Gazastreifen seien getötet und Dutzende weitere verletzt worden, als es nach den muslimischen Freitagsgebeten zu Protesten kam, teilte das örtliche Gesundheitsministerium mit.

Nach Angaben der israelischen Armee bewarfen rund 2.000 Palästinenser israelische Soldaten entlang der Grenzlinie zum Gazastreifen mit Steinen und rollten brennende Autoreifen in ihre Richtung. Soldaten hätten auf zentrale Anstifter geschossen.

Nach Angaben der Armee kam es am Freitag auch an zahlreichen Orten im Westjordanland zu gewaltsamen Protesten. Insgesamt hätten rund 1.700 Palästinenser daran teilgenommen. Demonstranten hätten Brandflaschen und Steine auf israelische Sicherheitskräfte geworfen. Drei Palästinenser seien verletzt worden.

Die UNO-Mitgliedstaaten haben erst am Donnerstag mit großer Mehrheit eine Resolution zum Status Jerusalems angenommen. Nur neun Länder, darunter die USA und Israel, stimmten dagegen. Für Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas haben sich die USA als Friedensvermittler im Nahost-Konflikt “disqualifiziert”, wie er am Freitag bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte. Macron sah die USA als politisch isoliert: “Die Amerikaner sind im Abseits”.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die große Zustimmung zur Jerusalem-Resolution in der UNO-Vollversammlung und verurteilte die Drohungen der USA, zustimmenden Staaten die Hilfsgelder zu streichen, als “Erpressung”. “Solche Erpressungen versetzen dem Charakter von Institutionen wie der UNO einen Schlag, die das Rückgrat des internationalen Systems sind”, sagte Erdogan am Freitag in Ankara.