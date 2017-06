Toter und Schwerverletzter bei Motorradunfall in Filzmoos

Ein Toter und ein Schwerverletzter: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Filzmooser Landesstraße L219 im Salzburger Pongau am Donnerstagnachmittag. Ein 44-jähriger Burgenländer war gegen 13.00 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Filzmoos unterwegs, als er in einer starken Rechtskurve stürzte.

Der Mann schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Ein 62-jähriger Deutscher, der ebenfalls mit einem Motorrad unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Burgenländer zusammen. Bei der Kollision stürzte auch der deutsche Motorradlenker. Der 44-jährige Burgenländer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schladming gebracht. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die L219 für zwei Stunden gesperrt. (APA)