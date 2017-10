Bundesheer-Todesschütze wegen Mordverdachts in U-Haft

Verdächtiger hat keine Erklärung, wie es zu dem Schuss kommen konnte - © APA

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Donnerstagnachmittag über den 22-jährigen Soldaten, der am vergangenen Montag in einem Wachcontainer in einem Bundesheergebäude einen Rekruten mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe getötet hatte, die bei Mordverdacht bedingt obligatorische U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecher Thomas Spreitzer der APA mit.