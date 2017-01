Toter Linzer lag monatelang unbemerkt in seiner Wohnung

Die Feststellung der Todesursache gestaltet sich schwierig - © APA (Symbolbild)

Ein 46-jähriger Linzer dürfte monatelang tot in seiner Wohnung gelegen sein, bis er am Dienstag entdeckt wurde. Die oberösterreichische Polizei bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der “Kronen Zeitung”. Sie ermittelt noch. Der seit rund einem Jahr arbeitslose Mann lebte zurückgezogen im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses.