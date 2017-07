Toter bei Unfall mit Riesenpendel auf US-Volksfest

Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der örtlichen Feuerwehr um einen 18-Jährigen. Der junge Mann sei 15 Meter weit durch die Luft geschleudert worden und beim Aufprall auf dem Boden ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher. Drei weitere Volksfest-Besucher sollen sich noch in Lebensgefahr befinden.

Eine Augenzeugin sagte dem Fernsehsender CNN, bei dem Riesenpendel namens “Fire Ball” (Feuerball) sei ein Teil einer Gondel gebrochen. Sie habe gesehen, wie die darin sitzenden Menschen herausgeschleudert worden seien. “Mindestens zwei von ihnen flogen meterweit durch die Luft und landeten mit dem Rücken auf dem Betonboden”, sagte die Frau, die mit ihren drei Kindern zu der Ohio State Fair gekommen war.

