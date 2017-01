Toter bei Protesten gegen hohe Spritpreise in Mexiko

Plünderungen als Zeichen des Protests in Veracruz - © APA (AFP)

Bei landesweiten Protesten in Mexiko gegen die Erhöhung der Benzinpreise ist Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Im Süden des Staates Veracruz, in der Gemeinde Agua Dulce, wurde ein Mensch während der Proteste überfahren und starb, wie die Zeitung “Milenio” am Freitag unter Berufung auf die Behörden berichtete.