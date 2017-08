Totenzahl nach Krawallen bei Rechten-Demo in USA stieg auf 3

Für die Gewalt verantwortlich machte Verwaltungschef Maurice Jones “Leute, die hierhergekommen sind, um Gewalt und Chaos und Unruhe stiften”. Der rassistische Ku-Klux-Klans und andere rechtsextreme Gruppen hatten für Samstag zu einer Kundgebung in die Universitätsstadt in Virginia aufgerufen. Zunächst kam es in der Stadt zu Zusammenstößen zwischen rechten und linken Gruppen, die Behörden verhängten den Ausnahmezustand.

Später raste ein Auto nach Angaben von Augenzeugen gezielt in eine Gruppe von Gegendemonstranten und verletzte mehrere Menschen. Eine 32-jährige Frau sei gestorben, sagte Polizeichef Al Thomas. Der Fahrer des Autos sei festgenommen worden, gegen ihn werde wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt. Weitere Angaben zu den beiden weiteren Toten gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.

Außerdem stürzte unweit der Kundgebung der Rechten ein Polizeihubschrauber ab. Dabei kamen beide Besatzungsmitglieder ums Leben, wie die Medien am Samstagabend unter Berufung auf die Polizei berichteten.

(APA/Ag.)