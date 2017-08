Bei einer Schießerei in einer Bücherei in der Kleinstadt Clovis im US-Bundesstaat New Mexico sind zwei Menschen getötet und vier verletzt worden. Eine Person sei nach dem Vorfall festgenommen worden, sagte der Feuerwehrchef der Stadt, Michael Nolen.

Eine Kundin der Bücherei berichtete, sie sei mit ihrem Sohn in der Bücherei gewesen, als ein Mann hereingekommen sei und begonnen habe in die Luft zu schießen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr (Mitternacht MESZ). Die Stadt Clovis hat rund 40.000 Einwohner und liegt 306 km östlich von Albuquerque nahe der Grenze zu Texas. Dort befindet sich auch der Luftwaffenstützpunkt Cannon. (APA/ag.)