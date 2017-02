Tote und mehr als 200 Verletzte bei Protesten in Bagdad

Zuvor demonstrierten Anhänger al-Sadrs gegen Korruption - © APA (AFP/Archiv)

Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind in Bagdad sieben Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben wurden bei der gewaltsamen Auflösung der Proteste am Samstag in der irakischen Hauptstadt zudem mehr als 200 Menschen verletzt. Zuvor hatten tausende Anhänger des schiitischen Predigers Moktada al-Sadr für eine Wahlreform und gegen Korruption demonstriert.