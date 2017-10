Tote Kinder nach Feuer-Attacke auf Kindergarten in Brasilien

Ein Mann hat bei einer Feuer-Attacke in einem Kindergarten in Brasilien mindestens vier Kinder getötet. Das teilte die Polizei des Bundesstaates Minas Gerais am Donnerstag mit. Der Mann soll in der Stadt Janauba, rund 980 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro, zahlreiche Kinder mit Alkohol überschüttet und angezündet haben.

Nach Angaben des Portals “O Globo” hat der mutmaßliche Täter seit acht Jahren als Nachtwächter in der Einrichtung gearbeitet. Er soll sich danach selbst angezündet und dabei schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei weitere Erwachsene und sieben Kinder schwer verletzt. Es wurde ein Hubschrauber bereitgestellt, um die Erwachsenen und Kinder wegen der Schwere der Brandverletzungen notfalls in Spezialkliniken zu fliegen. Brasiliens Staatspräsident Michel Temer sagte: “Ich bedauere zutiefst dieses Tragödie mit den Kindern in Janauba. Ich möchte mein Mitgefühl mit den Familien ausdrücken.” Das Motiv für die dramatische Attacke war zunächst völlig unklar. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken