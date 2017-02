Bei einem Luftangriff Israels auf den Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben zwei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Der Angriff mit Luft-Boden-Raketen am frühen Donnerstag traf laut Gesundheitsministerium in Gaza einen Schmugglertunnel an der Grenze zu Ägypten. Eine israelische Militärsprecherin in Tel Aviv sagte jedoch, sie könne keinen israelischen Luftangriff bestätigen.

Am späten Mittwochabend waren aus der ägyptischen Halbinsel Sinai mehrere Raketen auf die südisraelische Küstenstadt Eilat abgefeuert worden. Dabei war niemand verletzt worden, mehrere Menschen erlitten jedoch einen Schock. Nach Angaben eines israelischen Armeesprechers waren drei der von Unbekannten abgefeuerten Projektile vom Raketenabwehrsystem "Eisenkuppel" zerstört worden. (APA/dpa)