Tote durch Kollision zwischen Schiff und Flüchtlingsboot

Noch immer sind viele vollbesetzte Flüchtlingsboote unterwegs - © APA (AFP/Archiv)

Bei einer Kollision zwischen einem tunesischen Schiff und einem Flüchtlingsboot sind am Montag laut italienischen Medienberichten mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Weitere Migranten werden noch vermisst. Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Montag in maltesischen Gewässern. Das Flüchtlingsschiff sei gesunken, hieß es.