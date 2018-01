Tote bei Zusammenstoß zwischen Lkw und Rikscha in Indien

In Indien sind beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer voll besetzten Rikscha mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend auf einer Landstraße im östlichen Bundesstaat Jharkhand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Rikscha war den Angaben zufolge auf der Rückfahrt von einem Hindu-Festival, als sie im Bezirk Gumla von dem Laster gerammt wurde.

Der Fahrer des Lasters flüchtete, nach ihm wird gefahndet. Vier weitere Passagiere der Rikscha wurden den Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Indien sterben jedes Jahr mehr als 150.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Ursachen sind unter anderem die schlechten Straßen, der Zustand der Fahrzeuge und waghalsiges Verhalten am Steuer. Im Dezember waren im westlichen Bundesstaat Rajasthan mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen, als ein Bus von einer Brücke in einen Fluss stürzte.