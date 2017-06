Tote bei schweren Zwischenfällen in London

In London hat es nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend drei schwere Zwischenfälle mit Toten gegeben. Zunächst sei ein Fahrzeug auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Dann soll es eine Messerattacke auf dem nahegelegenen Borough-Market gegeben haben.

Anschließend habe sich ein Zwischenfall im Stadtviertel Vauxhall ereignet, unterdessen wurde die U-Bahnstation Vauxhall allerdings wieder geöffnet. Die Station ist gut drei Kilometer von der London Bridge entfernt. Bei dem Zwischenfall mit dem Kleinlastwagen auf der London Bridge hat es laut Polizei “mehr als einen Toten” gegeben. Im Bereich Borough Market nahe der London Bridge sind CNN zufolge zwei Männer in ein Restaurant eingedrungen und haben auf eine Kellnerin und einen Mann eingestochen. Der Sender beruft sich auf einen Zeugen. Die Polizei sucht nach einem Bericht der BBC zufolge nach drei Verdächtigen, die bewaffnet sein könnten. Die Behörden empfehlen der Bevölkerung, sich bei einem Angriff schnell in Sicherheit zu bringen. Sollte dies nicht möglich sein, solle man sich verstecken. Die britische Premierministerin Theresa May ist von der Polizei über die Vorfälle in London informiert worden, teilte ein Regierungssprecher in der Nacht zum Sonntag mit. Auch US-Präsident Donald Trump sei informiert worden. May hat einem Bericht des “Telegraphs” zufolge für Sonntag früh eine Sicherheitssitzung einberufen. (APA/dpa/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken