Tote bei Gefechten in der Ostukraine

Einen Tag vor dem Besuch von Präsident Petro Poroschenko in Berlin haben ukrainische Truppen und prorussische Separatisten sich in der Ostukraine blutige Gefechte geliefert. Am Sonntag seien vier ukrainische Soldaten getötet und fünf verletzt worden, teilte das Militär nach Angaben der Agentur Interfax in Kiew mit.