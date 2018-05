Totalsperre der L 50 Walgau Straße in Göfis

Göfis - Von 28. Mai bis 9. Juni wird die Walgau Straße über den schwarzen See komplett gesperrt. Umleitungen erfolgen weiträumig.

Wegen Belaginstandsetzung wird die Walgaustraße (L 50) im Gemeindegebiet Göfis (Ortsende) nach Satteins (nach dem Schwarzen See) für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Ausgenommen von dieser Sperre ist der Baustellenverkehr. Der Anrainerverkehr zum Gasthaus “Schwarzer See Stüble” von der Seite Satteins wird so lange als möglich aufrechterhalten. Der gesamte Verkehr wird großräumig über die L 54 Jagdbergstraße und weiter über die L 65 Göfner Straße über Frastanz umgeleitet. Die Totalsperre dauert vom 28. Mai bis zum 9. Juni 2018.