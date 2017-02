Toshiba sieht wegen großer Verluste Konzern in Gefahr

Die Schulden könnten das Vermögen des Konzerns überschreiten. Bei Toshiba war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Toshiba braucht dringend Kapital, um finanziell handlungsfähig zu bleiben.

Das noch von einem Bilanzskandal aus dem Jahr 2015 geschwächte Traditionsunternehmen ist nach dem Kauf einer US-Firma, die Atomkraftwerke baut, 2016 tiefer in die Krise gerutscht. In diesem Geschäftsbereich laufen Projektkosten aus dem Ruder, was den Mutterkonzern zu drastischen Abschreibungen zwingt. Die Milliardenverluste könnten sich Medienberichten zufolge auf umgerechnet knapp sechs Milliarden Euro belaufen.

Das Unternehmen sieht sich deshalb auch zu Notverkäufen gezwungen. Toshiba prüft derzeit die Veräußerung von Teilen seiner profitablen Chipsparte. Wie der Fernsehsender NHK berichtete, erwägt Toshiba auch den Verkauf von anderen Bereichen, um weitere 2,5 Milliarden Euro zu erlösen. Der Konzern, der fast 190.000 Menschen beschäftigt, bietet neben Computerchips auch Laptops, Industrieanlagen, Aufzüge und Waschmaschinen an.

(APA/ag.)