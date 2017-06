Tory-Vorsprung vor britischer Parlamentswahl wird kleiner

Es wird immer enger - © APA (AFP)

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Großbritannien und inmitten der Terrorkrise verringert sich der Vorsprung der Konservativen Partei von Premierministerin Theresa May in den Umfragen weiter. Nach einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung für die “Mail on Sunday” liegen die Konservativen mit 40 Prozent der Stimmen nur noch einen Punkt vor der oppositionellen Labour-Partei mit 39 Prozent.