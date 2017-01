Toronto verlor zum vierten Mal in Serie in NBA

Jakob Pöltl blieb in der Rolle des Zuschauers - © APA

Ohne ihren am rechten Knöchel verletzten Topscorer DeMar DeRozan haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) die vierte Niederlage hintereinander in der NBA bezogen. Sie verloren gegen die ebenfalls ersatzgeschwächten San Antonio Spurs in einer bis zum Schluss hoch spannenden Partie unglücklich 106:108.