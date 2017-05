Toronto verlor ohne Pöltl drittes Spiel gegen Cleveland

Duell der Topscorer erneut an Lebron James - © APA (AFP/Getty)

Den Toronto Raptors droht das Saisonende in der NBA: Die Kanadier verloren in der Nacht auf Samstag (MESZ) auch das dritte Duell mit den Cleveland Cavaliers im Semifinale der Eastern Conference. Der Wiener Jakob Pöltl kam beim 94:115 im Air Canada Centre nicht zum Einsatz. Kyle Lowry fehlte bei den Gastgebern wegen einer in Spiel zwei erlittenen Knöchelverletzung.