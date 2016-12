Toronto setzte Siegesserie ohne Pöltl fort

Flugeinlage von Dwayne Wade bei Heimsieg der Chicago Bulls - © APA (AFP/GETTY)

Der Erfolgslauf der Toronto Raptors in der NBA geht weiter. Mit einem 95:91 bei den Portland Trail Blazers feierten die Kanadier in der Nacht auf Dienstag (MEZ) den vierten Sieg in Serie und den 14. in den vergangenen 16 Spielen. Jakob Pöltl erlebte die Partie nur von der Ersatzbank aus. Champion Cleveland Cavaliers musste sich den Detroit Pistons geschlagen geben.