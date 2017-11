Toronto setzte Siegesserie in NBA gegen Washington fort

Die Toronto Raptors haben am Sonntagabend (MEZ) den vierten Sieg in Serie in der NBA gefeiert. Mit einem 100:91 revanchierten sie sich an den Washington Wizards auch für die vor zwei Wochen erlittene, bisher einzige Heimniederlage (96:107) der Saison. Jakob Pöltl steuerte fünf Punkte und vier Rebounds bei.

Der 22-jährige Wiener durfte 10:11 Minuten aufs Parkett im Air Canada Centre. “JP42” ist in der Rotation von Toronto-Coach Dwane Casey aktuell nur dritter Center hinter dem Litauer Jonas Valanciunas und dem Brasilianer Lucas Nogueira.

Die Kanadier verbesserten ihre Saisonbilanz auf 11:5-Siege, obwohl ihre Dreipunkte-Quote am Sonntag mehr als ausbaufähig war. Nur bescheidene zehn von 39 Würfen aus der Distanz (25,6 Prozent) fanden auch ihr Ziel. Dennoch entschieden die Raptors das spannende Duell ausgerechnet aus “downtown”. Fred VanVleet verwandelte 1:15 Minuten vor der Schlusssirene einen Dreipunktewurf zum 98:90 und legte die Partie damit auf Eis. Erfolgreichster Raptors-Scorer war DeMar DeRozan mit 33 Zählern, 16 davon im zweiten Viertel. Er holte außerdem acht Rebounds und verteilte sechs Assists. Bradley Beal (27) führte die Gäste an.

Auf Toronto warten jetzt wieder drei Auswärtsspiele: In der Nacht auf Donnerstag (MEZ) gastieren die Raptors bei den New York Knicks, zwei Tage später bei den Indiana Pacers und nur 24 Stunden danach bei den Atlanta Hawks.