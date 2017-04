Toronto glich im NBA-Play-off gegen Milwaukee aus

Die Kanadier zeigten vom Start weg, dass sie die 77:104-Schlappe vom Donnerstag weggesteckt hatten. Das sehr intensiv geführte Spiel vier im “Tollhaus” BMO Harris Bradley Center verlief zwei Viertel lang völlig ausgeglichen, ehe die Raptors eine Sechs-Punkte-Führung nach dem dritten Abschnitt herausholten. Diesen Vorsprung gaben sie in der Folge nicht mehr aus der Hand.

Bei den Gastgebern, die sich 20 Ballverluste leisteten, fand Giannis Antetokounmpo offensiv überhaupt keinen Rhythmus. Der Star der Bucks musste sich mit 14 Punkten begnügen, wobei nur sechs seiner 19 Wurfversuche auch ihr Ziel fanden. Erfolgreichster Scorer Milwaukees war Tony Snell (19).

Spiel fünf steigt in der Nacht auf Dienstag (MESZ) in Toronto. Die Serie kehrt auf jeden Fall noch einmal nach Wisconsin zurück (Nacht auf Freitag).

Titelfavorit Golden State Warriors hat indes mit einiger Mühe auch sein drittes Spiel im NBA-Play-off gewonnen. Das Basketball-Starensemble aus Kalifornien landete nach 16 Punkten Rückstand bei den Portland Trail Blazers noch einen 119:113-Erfolg. Stephen Curry erzielte 14 seiner insgesamt 34 Punkte im vierten Viertel, Teamkollege Kevin Durant fehlte erneut wegen einer Wadenverletzung.

Während die Warriors mit 3:0 in der “best of seven”-Serie vor dem Einzug in die zweite Runde stehen, müssen die San Antonio Spurs überraschend darum zittern. Die Texaner kassierten mit 108:110 nach Verlängerung bei den Memphis Grizzlies ihre zweite Niederlage in Folge. Für die Entscheidung sorgte Marc Gasol 0,7 Sekunden vor Schluss. In der Serie steht es 2:2. Die Atlanta Hawks verkürzten mit einem 116:98 gegen die Washington Wizards auf 1:2.

(APA)