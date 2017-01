Toronto bei 116:101 gegen New York ungefährdet

Pöltl hatte wegen zu vieler Fouls nur einen Kurzeinsatz - © APA (GETTY)

Die Toronto Raptors haben am Sonntagabend (MEZ) die New York Knicks in der National Basketball Association ungefährdet 116:101 bezwungen. Die Kanadier landeten den dritten Erfolg hintereinander und halten nunmehr bei einer 27:13-Bilanz in der NBA. Jakob Pöltl wurde im Schlussviertel eingesetzt, bekam aber rasch Foulprobleme.