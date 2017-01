Toronto beendete Negativserie mit 102:86 gegen Milwaukee

Jakob Pöltl sitzt derzeit nur auf der Bank - © APA

Die Toronto Raptors haben ihre längste Negativserie in der NBA seit fast zwei Jahren beendet. Nach fünf Niederlagen hintereinander, was zuletzt im Februar 2015 passiert war, besiegten sie in der Nacht auf Samstag (MEZ) die Milwaukee Bucks ungefährdet 102:86. Damit ging auch das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der laufenden Saison an die Kanadier.