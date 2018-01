Topspiel Leverkusen - Bayern zum deutschen Rückrundenstart

Auftakt zur Frühjahrssaison in der deutschen Bundesliga

Wegen der Mitte Juni beginnenden Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) startet die deutsche Fußball-Bundesliga außergewöhnlich früh in die Rückrunde, die am Freitagabend (20.30 Uhr) mit dem Topspiel des Tabellenvierten Bayer Leverkusen gegen überlegenen Spitzenreiter Bayern München eröffnet wird. Bereits 13 Punkte trennen die beiden Clubs bei Saisonhalbzeit.

Da auch der erste Bayern-Jäger Schalke 04 satte elf Zähler Rückstand aufweist, scheint die Meisterschaft vorzeitig entschieden. Am anderen Tabellenende steht der 1. FC Köln mit mageren sechs Punkten, womit auch ein Absteiger bereits feststehen dürfte. Trotzdem bieten die verbliebenen 17 Runden reichlich Spannung, Konfliktstoff und Vorfreude auf die WM im Sommer.

Zum Auftakt steht gleich das Duell der zuletzt besten beiden Teams auf dem Plan. Die seit 14 Pflichtspielen unbesiegten Leverkusener wollen ihre Erfolgsserie gegen den Serienmeister fortsetzen. Rekordchampion Bayern, der unter Trainer Jupp Heynckes erst einmal verlor, lässt sich deshalb nicht von seinen Zielen abbringen. “Ihr könnt auf einiges gefasst sein, dass wir ein gutes Frühjahr erleben”, kündigte Präsident Uli Hoeneß bei der jüngsten Mitgliederversammlung an.

Weitaus spannender als das Titelrennen wird wohl der Kampf um die internationalen Plätze. In Zeiten ständig steigender Ablösesummen bleibt die Europacup-Qualifikation oft die einzige Möglichkeit, überhaupt in den Bieter-Prozess um begehrte Spieler einzusteigen. Dabei darf sich die halbe Liga Hoffnung machen: Den Tabellendritten Borussia Dortmund und den Tabellenzehnten Hertha BSC Berlin trennen gerade einmal vier Punkte. “Wir müssen alles investieren, um die Chance, die diese Saison bietet, zu packen”, sagte Sportdirektor Max Eberl vom Tabellensechsten Borussia Mönchengladbach.

Den ersten Auftritt im neuen Jahr haben die Gladbacher am Sonntag im 88. rheinischen Bundesliga-Derby beim Erzrivalen in Köln. Der Vorsprung, den die Bayern auf den ersten Verfolger haben, ist so groß wie der Rückstand, den der Tabellenletzte auf den rettenden Platz hat. “Es ist wahrscheinlich, dass es sehr schwer wird, die Klasse zu halten”, sagte Kölns neuer Geschäftsführer Armin Veh bei seinem Amtsantritt. Auch für den Hamburger SV, der als zweiter Traditionsclub auf einem direkten Abstiegsplatz steht, ist die Situation brandgefährlich. “Wir fühlen uns gerüstet für den Abstiegskampf”, erklärte HSV-Sportchef Jens Todt.

Für eine Reihe von Profis bietet die Rückrunde auch die Gelegenheit, sich noch für einen Platz im WM-Kader von Titelverteidiger Deutschland zu empfehlen. Spieler wie Bayern-Tormann Manuel Neuer und Marco Reus arbeiten nach hartnäckigen Verletzungen an ihrem Comeback. Bei Dortmund wird Reus sehnlichst erwartet. “Für ihn wünsche ich mir ganz besonders, dass er gesund bleibt. Damit er mit uns eine erfolgreiche Rückrunde spielt und bei der WM in Russland endlich mal sein großes Turnier spielen kann”, sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Reichlich Konfliktstoff dürfte auch weiterhin der zu Saisonbeginn eingeführte Videobeweis bieten. In einer Umfrage des Fachmagazins “kicker” unter den Bundesligaspielern sprach sich fast die Hälfte der Profis (47 Prozent) dafür aus, den Videobeweis wieder abzuschaffen.