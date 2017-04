Topscorer und Assistgeber bleibt in Feldkirch

Er zählt seit Jahren zu den Topscorern der Liga, beendete die Saison 2016/17 der Sky Alps Hockey League mit 60 Punkten (19 Tore, 41 Assists) auf dem zweiten Platz in der Punkteliste und ist sportlich und menschlich ein absoluter Führungsspieler im Team der FBI VEU Feldkirch.

Für die Verantwortlichen der VEU war es daher keine Frage, alles zu unternehmen, um Dylan Stanley weiter in Feldkirch zu halten.

Dies ist gelungen, Stanley wird auch nächste Saison für die VEU auf Tore- und Punktejagd gehen.

Damit hat die VEU mit Alex Caffi und Dylan Stanley bereits zwei Schlüsselspieler, die auf ihren Positionen zu den besten der Liga gehören, unter Vertrag. In den nächsten Tagen sollten weitere Abschlüsse folgen.