Topplatzierungen für Steurer, Reitmayr und Bader in St. Pölten

Starker Auftritt der Schwarzenbergerin Bianca Steurer beim Ironman St. Pölten mit Platz fünf. Paul Reitmayr wird Neunter und Martin Bader guter Zehnter.

Vor allem bei den Männern konnten sich unser Athleten gleich mal in Szene setzen. Martin Bader zeigte die schon gewohnte Schwimmstärke und stieg nach 1,9km als Zweiter und somit erster Österreicher aus dem Wasser. Beim Radfahren bildete sich gleich eine Gruppe von 6 Fahrern mit dabei unsere Athleten Bader und Reitmayr. Auf dem Rad wurde ein sehr hohes Tempo angeschlagen und die ganzen 90km durchgezogen. Die beiden stärksten Radfahrer Weiss und Steger konnten den Rückstand auf den 90km nicht wettmachen. Unsere 2 Athleten hielten sich die ganze Zeit in der Spitzengruppe und wechselten als 6. Bader Martin und als 7. Paul Reitmayr auf die Laufstrecke. Der Dornbirner Bader schlug ein schnelles Tempo an und konnte sich bei Kilometer 10 sogar auf den 5. Rang vorarbeiten. Es lag schon eine kleine Sensation in der Luft. Leider musste er dann doch noch seinem Tempo Tribut zollen und platzierte sich letztendlich als starker 10. knapp hinter seinem Teamkollegen Paul Reitmayr (9. Rang). Der junge Bregenzer Baldauf kam bei seinem 2. Rennen in der Profiklasse auf den guten 16. Rang.