Topgesetzter Nadal beendete nach Niederlage in London Saison

Topstar Rafael Nadal hat sich am Montagabend nach einer 6:7(5),7:6(4),4:6-Niederlage gegen den Belgier David Goffin bei den ATP Finals aus dem Turnier zurückgezogen. Der 31-jährige Spanier, dessen Antreten schon vor Turnierbeginn wegen einer Knieverletzung fraglich gewesen war, hatte während des Spiels entschieden, seine Saison zu beenden. Daran hätte auch ein Sieg über Goffin nichts geändert.

Dies gab der Weltranglisten-Erste am späten Montagabend (Ortszeit) in seiner Pressekonferenz bekannt. Nadal wird nun in der Gruppe “Pete Sampras” vom ersten Ersatzmann Pablo Carreno Busta ersetzt und dieser ist wiederum der nächste Gegner von Dominic Thiem am Mittwoch.