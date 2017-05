Topgesetzter Murray auch in Madrid früh ausgeschieden

Unter die letzten acht des Madrider Masters-1000-Events zog u.a. auch Alexander Zverev ein, der Deutsche besiegte den Tschechen Tomas Berdych (11) 6:4,6:4. Keine Blöße gab sich Novak Djokovic (2), der serbische Weltranglistenzweite setzte sich gegen den Spanier Feliciano Lopez 6:4,7:5 durch. Djokovic’ nächster Gegner ist der Japaner Kei Nishikori (6), 6:4,6:3-Sieger gegen den Spanier David Ferrer. Nur wenig Chancen hatte der Kanadier Milos Raonic (5) gegen David Goffin (9), der Belgier siegte 6:4,6:2.

Indes haben die Organisatoren des Rasenturniers von Halle angekündigt, dass der Schweizer Roger Federer heuer in der Woche ab 19. Juni zum 15. Mal dieses Wimbledon-Vorbereitungsturnier bestreiten wird. Der Weltranglisten-Vierte hat heuer die Australian Open sowie die Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami für sich entschieden und kehrt Ende Mai bei den French Open auf die Tour zurück. In Halle hat der 35-Jährige schon achtmal den Finalsieg geholt.

(APA/ag.)