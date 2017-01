Topbesetzung beim Orientierungslauf in Sulzberg

Am Sulzberg erstmal drei Tage Ski-Orientierungslauf. Eine Sportart mit Laufen und Vorausdenken stellt sich am Sulzberg im Nordic Park Sport vor. An drei Tagen finden internationale und nationale Wettläufe statt. Die SKI-O-Tour kommt am Freitag zu Mittag mit SOT5 aus Graubünden mit 40 Läuferinnen und Läufern. Sie starten in einer Langdistanz. Am Samstag gibt es für sie die SOT6 – eine mittlere Distanz.

Nationale Wettläufe für Österreich sind am Samstag mit der Staatsmeisterschaft : Langdistanz und am Sonntag mit einem SKI-Orientierungslauf vom Typ: Sprint

Ein großzügiges Loipennnetz wird seit Dienstag früh vom Lauf Klub Innsbruck Imst (HG. Gratzer) angelegt. Besucher und Einsteiger können an allen drei Tagen in mitnaschen und die Sportart ausprobieren.

Für den SSV Dornbirn Schoren in Zusammenarbeit mit dem Laufklub Kompass Innsbruck Imst

Weitere Infos unter

www.oefol.at