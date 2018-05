Top-Trend: Designertüren aus Glas

Auf zu Tischler Rohstoff. Designertüren in neuen Farben, Formen und Materialien vom österreichischen Marktführer Artauf warten auf die Besucher.

Emanuel Pal, Teamleiter Türen bei Tischler Rohstoff, freut sich über die aktuelle Türen-Innovation: „Bei Artauf können Glas-und Holztüren mit dem gleichen Design kombiniert und abgestimmt in das Raumkonzept integriert werden. So lässt sich mit etwas Fantasie und kreativen Ideen ein völlig neues, individuelles Raumgefühl schaffen. Wenn Ihnen ein Design besonders gut gefällt, können Sie dieses auf jede Art von Tür (egal ob Glas oder Holztür) anwenden. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das sich durch das ganze Haus zieht.“