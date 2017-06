Top Stimmung beim Hella DSV Open Air

Dornbirn. Fast ein bisschen (Coach)hella-Stimmung herrschte vergangenen Freitag beim bereits legendären Open Air des Hella DSV, das dem großen und fast gleichnamigen Festival in Kalifornien in „fast nichts“ nachsteht. Die Stimmung kann im Coachella-Valley auf jeden Fall nicht besser sein, als sie Freitagnacht in Haselstauden war!

Musikalische Top-Acts

Auch dieses Jahr ließen sich Hella-Präsident Herbert Lenz und sein Team nicht lumpen und sorgten dafür, dass sich echte Hochkaräter in Sachen Musik die Ehre auf der Bühne gaben. Wettertechnisch war schließlich ebenfalls alles für eine perfekte Party angerichtet, hatte Petrus doch pünktlich vor Konzertbeginn den Regen abgestellt. Und so eröffneten heuer Roadwork mit einem breiten Repertoire an Musikhits der Vergangenheit und Gegenwart stimmungsvoll den Abend, um pünktlich um 21.00 Uhr an die Monroes zu übergeben, die bis spät in die Nacht dafür sorgten, dass auf dem grünen Rasen ausnahmsweise nicht gekickt, sondern ordentlich geshakt wurde. Die zahlreichen Open Air-Besucher waren sich am Ende einig: „Ein echter Volltreffer!“ Im Anschluss konnte man sich an der Cocktail-Bar und vom Gastro-Team kulinarisch verwöhnen und eine gelungene Sommernacht ausklingen lassen.