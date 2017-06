Top-Stars führten Warriors zum zweiten Sieg im NBA-Finale

Durant und Curry mischten die Cavs auf - © APA (GETTY)

Die Superstars der Golden State Warriors haben ihre Mannschaft im zweiten Spiel des Finales der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Cleveland Cavaliers zum zweiten Sieg geführt. Kevin Durant, Stephen Curry und Klay Thompson erzielten beim 132:113-Erfolg am Sonntag in heimischer Halle in Oakland zusammen 87 Punkte. Spiel drei findet am Mittwoch in Cleveland statt.